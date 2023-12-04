В Новосибирске ожидается сильная магнитная буря

4 декабря сильная магнитная буря накроет Новосибирскую область.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Новосибирской области, сегодня, 4 декабря, ожидается сильная магнитная буря.

Как сообщают специалисты, утром магнитосфера будет в умеренном состоянии, но уже к обеду, к 12:00 буря усилится.

После чего, примерно в 18:00 ожидается начало слабой магнитной бури класса G1 и уже к полуночи магнитная буря утихнет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что во время магнитной бури российские медики фиксируют увеличение жалоб на тошноту, бессонницу, ломоту в теле.