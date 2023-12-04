В Новосибирске по 4 года колонии дали бизнесменам за хищение 150 млн рублей

От их действий пострадали 146 граждан и 4 организации.

В Новосибирске бывших руководителей компаний «Базис-строй» и «Альянсрегионстрой» приговорили к лишению свободы за мошенничество в долевом строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Фигуранты дела с 2014 года привлекали средства граждан под видом договоров участия в долевом строительстве в поселке Верх-Тула под Новосибирском. В 2017 году строительство приостановили из-за нехватки средств. Однако обман дольщиков продолжался до 2021 года.

В результате, пострадали 146 граждан и 4 организации, которым причинили ущерб в размере более 150 миллионов рублей.

Суд приговорил обоих обвиняемых к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов.