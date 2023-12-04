Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов

Закон никак не регулирует ситуацию с конфискацией совместного имущества.

В октябре прошлого года в Марий Эл задержали водителя за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так как это было его второе аналогичное нарушение, мужчину лишили прав, а также приговорили к обязательным работам. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, власти конфисковали его автомобиль. Однако возник спор, так как машина находилась в совместной собственности водителя и его жены.

Спор о законности изъятия автомобиля дошел до Верховного суда Российской Федерации. Адвокат Сергей Радько рассказал, что существующий закон не предусматривает ясного регулирования ситуации с конфискацией совместного имущества.

Адвокат говорит, что такое правонарушение может привести к наказанию одного из собственников за проступок, который он не совершал.

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