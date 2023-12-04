В Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 48 млн рублей

Дом расположен на улице Горького.
В центре Новосибирска продается двухуровневая квартира с панорамным видом на театр «Глобус» и фонтан. Объявление о продаже появилось 2 декабря.
Недвижимость расположена на улице Горького. Общая площадь — 212 квадратных метров.
Помещение включает в себя пять комнат. На первом уровне находятся холл, столовая, кабинет и кухня. В гостиной установлен камин из натурального мрамора. На втором этаже расположены детская, спальня и ванная комната.
Стоимость этой двухуровневой квартиры — 48 миллионов рублей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском поселке продают двухэтажный дом за 55 миллионов рублей.