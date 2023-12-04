В Новосибирске суд постановил приговор мужчине за применение насилия к полицейскому

Житель Новосибирска угрожал, а также применил насилие в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

По данным следствия, в Новосибирске 24 апреля текущего года местный житель, удерживая в руке молоток, угрожал применением насилия приехавшим на вызов по поводу его противоправных действий сотрудникам патрульно-постовой службы. После чего он распылил в их сторону газовый перцовый баллончик, попав в глаза одному из сотрудников полиции.

Сейчас подозреваемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, что в Новосибирский области направили в суд уголовное дело о смертельном ДТП.