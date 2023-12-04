В Новосибирске ювелир-мошенник обокрал клиентов местной сети и скрылся

В Новосибирске правоохранители начали расследование по факту мошенничества, совершенного ранее судимым ювелиром.

Мужчина обокрал клиентов местной ювелирной сети, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент известно о восьми пострадавших, которые доверили мошеннику свои украшения для ремонта и переплавки. После получения оплаты за услуги, ювелир исчез вместе с драгоценностями. Один из обманутых граждан оценил ущерб в 200-250 тысяч рублей.

Силовики ищут подозреваемого и призывают граждан, обладающих информацией о его местонахождении, предоставить сведения.

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