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Авто проиcшествия

В Новосибирской области 30-летняя женщина погибла в лобовом ДТП

Фото: ГИБДД Новосибирска

Под Новосибирском произошла смертельная авария.

3 декабря в Кочковском районе Новосибирской области 30-летняя женщина, пассажир автомобиля Nissan, погибла в лобовом столкновении на 232 км трассы К-17р Новосибирск-Павлодар.

По данным ГИБДД по Новосибирской области, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volvo. В результате ДТП женщина 1983 года рождения скончалась на месте.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 3 декабря вечером иномарка перевернулась на крышу на улице Ватутина возле ТЦ «Мега» в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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