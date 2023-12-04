В Новосибирской области построили более тысячи объектов для занятий спортом

Более тысячи объектов для занятий физкультурой и спортом создано в Новосибирской области.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов на оперативном совещании в правительстве региона сообщил о том, что Новосибирская область занимает 17-е место в России по числу спортивных объектов.

Сергей Ахапов отметил, что на начало 2023 года в регионе было расположено 5 648 площадок, а к концу года их число увеличится благодаря строительству и оборудованию многофункциональных объектов, воркаут-площадок, площадок ГТО, стадионов, футбольных полей и игровых площадок, спортзалов и бассейнов.

Работа в этом направлении продолжится и в 2024 году.

Напомним, что внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда.