Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было

В Новосибирск внук вратаря Льва Яшина привёз Золотой мяч.

Как сообщает интернет-издательство “МК Новосибирск”, Василий Фролов, внук легендарного советского вратаря Льва Яшина приехал в Новосибирск 3 декабря с Золотым мячом своего дедушки, который в 1963 году был признан лучшим футболистом Европы и стал единственным в истории советского и российского футбола обладателем премии «Золотой мяч».

Василий Фролов провёл открытую тренировку для всех желающих в футбольной школе «Динамо». После чего юные футболисты устроили настоящую фотосессию с внуком легендарного вратаря. А в завершении встречи Василий Фролов раздал всем автографы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новое футбольное поле за 113 миллионов на ОбьГЭСе появится в Новосибирске.