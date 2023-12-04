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общество спорт

Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было

Фото: МК Новосибирск

В Новосибирск внук вратаря Льва Яшина привёз Золотой мяч.

Как сообщает интернет-издательство “МК Новосибирск”, Василий Фролов, внук легендарного советского вратаря Льва Яшина приехал в Новосибирск 3 декабря с Золотым мячом своего дедушки, который в 1963 году был признан лучшим футболистом Европы и стал единственным в истории советского и российского футбола обладателем премии «Золотой мяч».

Василий Фролов провёл открытую тренировку для всех желающих в футбольной школе «Динамо». После чего юные футболисты устроили настоящую фотосессию с внуком легендарного вратаря. А в завершении встречи Василий Фролов раздал всем автографы.

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 2

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 3

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 4

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 5

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 6

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 7

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 8

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 9

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 10

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 11

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 12

Фото Внук вратаря Льва Яшина привёз в Новосибирск Золотой мяч деда — как это было 13

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новое футбольное поле за 113 миллионов на ОбьГЭСе появится в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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