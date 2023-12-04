В Новосибирской области завод будет ремонтировать детали для Airbus и Boeing

С помощью отечественных материалов можно будет восстанавливать обгоревшие и потрескавшиеся лопатки.

Специалисты Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН разработали технологию, способную восстанавливать обгоревшие и потрескавшиеся лопатки для двигателей самолетов Airbus и Boeing с использованием отечественных материалов.

Реализацию этой технологии в авиацию обеспечит компания S7, которая приобрела два завода, в том числе Бердский электромеханический завод.

Руководитель института, академик Василий Фомин подчеркнул, что передача технологии заводу планируется в следующем году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет из Челябинска прилетел в Новосибирск на три часа позже.