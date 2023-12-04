Врач-диетолог Тихомирова развеяла миф о важности завтрака и его пользе

По словам специалиста, если человек не позавтракает, то никакого вреда от этого не будет.

Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что отказ от первого приема пищи в начале дня никак не повлияет на здоровье человека.

«Каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2-3 часа после пробуждения, не будет», — объяснила специалист.

Однако диетолог подчеркнула, что существуют отдельные категории людей, которым завтрак пропускать не рекомендуется. Так, по словам Тихомировой, к ним относятся пациенты, соблюдающие лечебный режим питания для восстановления функций определенного органа. Что касается здоровых людей, то они могут завтракать в любое удобное для них время, резюмировала она.

Напомним, диетолог Гончарова дала советы по питанию зимой.