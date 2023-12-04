Вынесен приговор о хищении денежных средств участников долевого строительства в Новосибирске

В зависимости от роли и степени участия каждого бывшего руководителя ООО «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой», были признаны виновными в мошенничестве, причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

По данным СК и суда по Новосибирской области, фигуранты ООО «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой» привлекали денежные средства граждан под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в селе Верх-Тула Новосибирского района.

При этом обязательства застройщика и генерального подрядчика не исполнили, а полученные денежные средства частично потратили на создание видимости активного строительства жилых домов, остальной частью распорядились по собственному усмотрению.

В результате чего от действий мошенников пострадали 146 граждан и 4 организации, которым причинен ущерб в размере более 150 миллионов рублей.

Сейчас суд признал подозреваемых виновными и назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске суд постановил приговор мужчине за применение насилия к полицейскому.