Житель Кузбасса зарезал свою 46-летнюю сожительницу во время ссоры

За содеянное мужчину приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы.

В Кузбассе 49-летний местный житель отправился в тюрьму за убийство своей сожительницы. О этом сообщает Сибдепо.

Следователи установили, что в марте 2023 года обвиняемый нанес 46-летней женщине удар ножом в подлопаточную область, причинив ей физическую боль. А в апреле того же года во время очередной ссоры кузбассовец вновь нанес сожительнице удары ножом, но уже в область груди. Женщине удалось выползти из дома на улицу, где ее увидели соседи, которые вызвали скорую помощь. Но в больнице она умерла.

Полицейские установили личность преступника и задержали его. Сотрудничать со следствием он категорически отказался. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, в Новосибирской области мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа.