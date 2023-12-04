Житель Новосибирска получил 500 тысяч рублей за моральный ущерб на работе

В Новосибирске мужчина получил денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей за моральный ущерб на работе.

В Новосибирской области кадровики местного предприятия нарушили трудовые права работника при оформлении увольнения.

Ранее мужчина получил на предприятии производственную травму и инвалидность, после чего обратился с жалобой в прокуратуру.

Далее прокуратура Болотнинского района Новосибирской области установила, что организация нарушила трудовые права — районный суд взыскал с организации 500 тысяч рублей за моральный ущерб.

Напомним, что депутата заксобрания Красноярского края обвиняют в ущербе на миллиард рублей.