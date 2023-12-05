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общество

5 декабря в Новосибирск придут резкие холода

Фото: freepik

Под -30 градусов мороза придут в Новосибирскую область.

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили о том, что в Новосибирскую область пришли резкие холода. Уже в ночь на 5 декабря температура воздуха будет от -20 до -22 градусов. Однако в этот же день днём температура воздуха составит -7 градусов.

Также ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег и метели. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стало известно, когда на Новосибирск обрушатся сильные морозы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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