Автоэксперты оценили новый вариант платежей на «Госуслугах» через аккредитив

Специалисты надеются, что нововведение будет пользоваться успехом.

Автоэксперт Игорь Моржаретто и руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль оценили новый вариант платежей на «Госуслугах» через аккредитив. Об этом сообщает RT.

Так, по словам Игоря Моржаретто, предложенный способ «теоретически выглядит очень хорошо, очень красиво», это уже окончательный вариант. Причем эксперт выразил надежду, что такой вариант будет пользоваться успехом.

В свою очередь, руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что это одно из направлений того, чтобы стимулировать продажи автомобилей.

«Ничего плохого в этом нет, это прекрасно, я думаю, что здесь нужно более комплексно подходить к этой работе и давать, например, беспроцентную рассрочку на три, пять, семь лет при покупке автомобиля», — высказался он.

Напомним, автоэксперт из Новосибирска рассказал, как завести машину в 38-градусный мороз.