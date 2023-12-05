“Чёрная королева онкологии": врач предупредил о том, где прячется рак

Врач-онколог предупредил, как и где может образоваться рак.

Роман Евстратов, врач-онколог, в беседе с РИАМО заявил о том, что обычно родинки не представляют угрозы для здоровья, но в некоторых случаях они могут переродиться в меланому, которую также называют "чёрной королевой онкологии".

Он также отметил, что есть ряд признаков, который может говорить о злокачественном характере родинок или родимых пятен. В первую очередь это происходит через изменения внешнего вида родинок и кровоточивость при контакте. Врач пояснил, что меланома сама по себе может образоваться в любых органах и тканях. В частности, может появиться на чистом участке кожи, спрятаться под ногтями и в других органах и тканях.

Онколог посоветовал использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты, чтобы предотвратить риск развития рака.

Напомним, что врач-диетолог Тихомирова развеяла миф о важности завтрака и его пользе.