Ещё не родившиеся дети погибших участников СВО могут получить выплаты

Выплаты в случае гибели участников специальной военной операции могут распространить на их еще не родившихся детей.

По данным газеты "Известия", депутаты Госдумы предложили распространить страховые выплаты выплат в случаях, если ребенок уже был зачат, но ещё не родился.

Таким образом, в случае принятия законопроекта супруга сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров оценил необходимость в призыве женщин на СВО.