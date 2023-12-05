Глава Союза отцов Новосибирска Сергей Майоров находится на передовой

Сергей Майоров находится на Донбассе и сообщает о скорейшем возвращении.

На своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Глава Союза отцов Новосибирска Сергей Майоров сообщил о том, что он находится сейчас на Донбассе.

“8 командировка на Донбасс! Братцы скоро будем”, — написал на странице в социальной сети Сергей Майоров.

Подписчики Главы Союза отцов активно поддерживают его, оставляя приятные комментарии. Большая часть людей благословляет его на скорейшее возвращение домой.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана».