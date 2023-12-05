Госдума попросила Следственный комитет проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Два российских сериала проверит Следственный комитет России.

На предмет пропаганды излишней жестокости в сериалах «Слово пацана» и «Пищеблок» попросила проверить Следственный комитет России и Роскомнадзор глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Данная проверка была вызвана в связи с убийством 15-летнего школьника в Иркутской области. Предполагается, что жестокость к несовершеннолетнему вызвана просмотром сериала «Слово пацана».

После чего Нина Останина просит СК РФ разобраться, могло ли убийство школьника быть связано с подражанием сериалу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана».