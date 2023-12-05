Из Новосибирска в Горно-Алтайск, Казань и Кызыл S7 увеличит число рейсов

Авиакомпания S7 Airlines запускает дополнительные рейсы в зимнем сезоне. Из Новосибирска можно будет улететь в Горно-Алтайск, Казань и Кызыл.

Ежедневный рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск 1 декабря был запущен дополнительный рейс. Самолёт будет вылетать из Новосибирска в 14:30 и Горно-Алтайск в 15:30 по местному времени.

Также до 23 декабря будет доступно четыре рейса S7 в неделю по направлению Новосибирск – Кызыл, а с 24 декабря по 13 января – шесть рейсов.

Ещё из Новосибирска в Казань увеличится количество рейсов с 9 до 11 в неделю, а на новогодних праздниках с 18 до 31 декабря — до 13 раз в неделю.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что регулярные рейсы из Астаны в Новосибирск возобновят в Казахстане.