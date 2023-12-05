Как теперь это смотреть? Раскрыт финал «Слово пацана — что будет с Андреем Пальто

Роберт Гараев заявил, что финал фильма, снятого по его книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» будет весьма поучительным. Не советует зрителям ждать счастливого финала и режиссёр киноверсии Жора Крыжовников.

Сериал «Слово пацана», едва выйдя на экраны России, наделал много шума вокруг своего сюжета и не оставил равнодушным никого из зрителей. Часть россиян прониклась грамотно выстроенным сюжетом, погружающим в незабываемые 90-тые. Другие осудили моральные портреты киногероев и встревожены их влиянием на неокрепшие умы современных подростков.

Само же подрастающее поколение нашей страны, особенно в местности, где разворачивается сюжет серила (Республика Татарстан), стали подражать новым кино-идолам и переносить сюжет в реальную жизнь.

Какой бы ни была реакция, очевидно, что идея «зацепила» россиян и они искренне переживают за героев, строят свои версии финала. Основным предположением зрителей является трагические завершение кинокартины, где мать главного героя попадет в психиатрическую больницу, сам Андрей Пальто и его сестра попадают в детдом, Марат Адидас попадёт за решётку, а Вова Адидас погибнет.

Режиссёр сериала Жора Крыжовников подтверждает предчувствие зрителей о плохом финале и предупреждает, что не стоит ждать счастливой развязки киноистории. О весьма поучительном завершении сериала не раз говорил и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х», по которой снята киноверсия.