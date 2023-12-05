Мэр Новосибирска Анатолий Локоть занял 64 место в национальном рейтинге

Опубликовали рейтинг мэров, где Анатолий Локоть занял 64 позицию.

По данным национального рейтинга мэров за октябрь-ноябрь 2023 года, опубликованного Центром информационных коммуникаций совместно с Финансовым университетом при Правительстве России, мэр Новосибирской области Анатолий Локоть с августа-сентября поднялся в рейтинге с 69 места на 64.

Аналитики считают, что мэр Новосибирска укрепляет своё положение в национальном рейтинге по причине победы над ураганом, который пронёсся над Сибирью 19 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэрия Новосибирска уточнила, при какой температуре дети могут не ходить в школу.