Невролог назвала губительные для мозга привычки

Вредные для мозга привычки были названы неврологом.

Мозг, который играет ключевую роль в функционировании организма, может страдать от некоторых повседневных привычек. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты", ссылаясь на врача-невролога Наталью Тараненко.

Согласно ее словам, недостаток сна негативно влияет на когнитивные способности человека, такие как концентрация, память и ясность мышления. Хронический недосып может снизить способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения.

Кроме того, сидячий образ жизни уменьшает нейропластичность мозга, что приводит к ухудшению памяти и умственных способностей. Отсутствие углеводов, жиров или омега-3 кислот в рационе также может снизить активность мозга.

Вредными привычками также являются постоянный стресс, который вызывает быструю утомляемость мозга и снижает его эффективность в принятии решений.

Курение на фоне стресса может вызвать сужение сосудов, что приведет к недостатку кислорода в мозге и может привести к развитию инсульта, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Напомним, ранее учёные определили самый полезный способ приготовления кофе.