Новосибирские студенты и аспиранты получили стипендии от мэрии

От мэрии региона получили ежемесячную выплату лучшие студенты и аспиранты Новосибирска.

Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики областной мэрии Анна Терешкова вручила лучшим студентам Новосибирска свидетельства о ежемесячной денежной выплате.

13 аспирантов будут получать стипендию в размере 2 750 рублей, 92 студента высших образовательных учреждений — 2 200 рублей, 36 учащихся организаций среднего профессионального образования — 1 650 рублей и одна студенческая семья получит 4 400 рублей.

Начальник управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Евгений Твердохлебов прокомментировал, что талантливая молодёжь – будущее города.

Напомним, что студенты из Новосибирска стали победителями в «Большой перемене».