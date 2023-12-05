Новосибирский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в ноябре-2023

В ЗАГСе Новосибирска назвали самые редкие имена, выбранные родителями для своих новорожденных в ноябре 2023 года.

Среди традиционных имен, которые по-прежнему популярны — Михаил, Александр, Артем, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Максим, Марк и Роман для мальчиков, а для девочек — София, Варвара, Ева, Алиса, Полина, Анна, Виктория, Дарья, Валерия и Ксения.

Однако среди нестандартных имен, предпочтение родителей отдано экзотическим, старославянским и забытым в современном обществе вариантам. Среди самых редких имен для мальчиков отмечаются Авдей, Артас, Буньямин, Гурьян, Демид, Елизар, Елисей, Леонель, Радмир и Яков. Новосибирцы выбирают эти имена, чтобы выделить своих детей.

Среди необычных имен для девочек выделяются Агата, Аксана, Антонина, Анфиса, Веда, Лиллианна, Пелагея, Радемира, Эдельвейс и Яра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский комик Зоя Яровицына рассказала об отношении к детям.