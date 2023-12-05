Под Новосибирском пожаловались депутату на «заоблачную» стоимость курятины

Бердчане сообщили народному избраннику, что «цена на курицу растет, а пенсии нет».

Лидер бердского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Совета депутатов Бердска Фируз Хасанов обратил внимание на рост цен на курицу в магазинах города.

Проведя сравнительный анализ, он выявил, что цены на курятину превышают стоимость свинины. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат поделился данными. Он утверждает, что курятина, стала дороже свинины.

Хасанов указал на рост цен на курицу в стране за период с января по сентябрь 2023 года на 25,4%, достигнув средней стоимости 221,02 рублей за килограмм. В то время как цены на свинину и говядину увеличились гораздо меньше. В связи с выявленной динамикой депутат принял решение обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу.

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