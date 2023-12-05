Сертификатом на реабилитацию воспользовались 440 раненых участников СВО из Новосибирска

На сегодняшний день в министерство поступило 700 заявлений на предоставление реабилитационного сертификата.

В Новосибирской области более 440 участников специальной военной операции (СВО) воспользовались реабилитационным сертификатом, предоставленным в рамках губернаторского проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент наиболее востребованными стали социально-медицинские услуги.

По информации замминистра труда и социального развития региона Владимира Машанова, более 700 заявлений поступили в министерство, из которых 446 уже получили реабилитационные сертификаты. Он отметил, что представители бизнеса активно подключаются к реализации проекта, предоставляя бесплатные услуги раненым участникам СВО в рамках реабилитационной программы.

Реабилитационные сертификаты обеспечивают участникам СВО бесплатный доступ к социально-медицинской реабилитации, дополнительному профессиональному образованию, техническим средствам реабилитации, услугам стоматологической помощи и другим необходимым мероприятиям.

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