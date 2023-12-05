Под Новосибирском в Бердске от гриппа привилось 51670 человек

Прививочная кампания 2023 года по вакцинации населения Бердска от гриппа завершена 1 декабря.

В понедельник, 4 декабря, заместитель главного врача Бердской ЦГБ по медицинской части Святослав Пьянков рассказал о ходе вакцинации от гриппа в городе.

Кампания стартовала 1 декабря. Она успешно завершилась при активном участии горожан.

По словам Пьянкова, каждый второй житель города привился. Весь выделенный Бердску объем вакцины полностью использовали.

Всего в Бердске привилось 51670 человек.

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