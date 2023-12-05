Стало известно, сколько людей в Новосибирске травмировались из-за гололеда

В Новосибирске зафиксировали увеличение травм пешеходов из-за гололеда.

Из-за перепадов температур на улицах образуется ледяное покрытие, что приводит к увеличению падений. Обращения в медицинские учреждения из-за переломов, вывихов и ушибов увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом.

Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ НСО «ГКП №1» Анастасия Шуркевич отметила, что в этом году падения начались раньше, чем в предыдущем году. Пик обращений в медучреждения пришелся на два периода: с 6 по 12 ноября и с 27 ноября по 3 декабря. В первый период обратились 116 человек, во второй — 136 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска рассказали о самых неудачных новогодних подарках.