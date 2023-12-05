Жители Новосибирска рассказали о самых неудачных новогодних подарках

Появился антитренд новогодних подарков.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Новосибирска. Таким образом, был представлен антирейтинг новогодних подарков.

По результатам опроса 12% новосибирцев ответили, что чаще всего их раздражают подаренные носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы с новогодними принтами. 5% опрошенных считают неудачными подарками считают косметические и гигиенические средства.

Для 4% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника, а 3% голосов отдали за сладости и кухонные принадлежности.

За полотенца, канцелярию, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы и бижутерию проголосовало 8% жителей Новосибирска.

Однако 17% респондентов считают остаться без поздравлений для них является самым худшим в Новый год.

Напомним, что стилист из Новосибирска назвала антитренды новогодних образов.