Под Новосибирском виновной в гибели двоих детей на трассе назвали их мать

В ГИБДД отметили, что дорога была в идеальном состоянии.

В результате дорожно-транспортного происшествия 30 ноября на Ордынском шоссе в Новосибирской области, выяснилось, что виновницей аварии стала мать двоих погибших детей.

Вице-начальник регионального управления ГИБДД Андрей Кузнецов подтвердил эту информацию. Он добавил, что сама водитель также получила травмы в результате ДТП.

Как отметил Кузнецов, он лично выезжал на место происшествия. Он подчеркнул, что полная вина лежит на водителе — матери погибших детей. Он считает, что, возможно, никто не смог бы предотвратить эту трагедию. Он подчеркнул, что дорожное покрытие было в идеальном состоянии.

Напомним, что Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Оба транспортных средства вылетели в кювет. В результате происшествия погибли дети 3 и 12 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель ВАЗ сбил годовалую девочку.