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проиcшествия

В Новосибирске водитель ВАЗ сбил годовалую девочку

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребенок шел в сопровождении взрослого вне пешеходного перехода.

В Новосибирске во вторник, 5 декабря, около 12:10 в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21120», двигаясь по Звездной улице, сбил годовалую девочку, которая переходила проезжую часть справа налево в сопровождении взрослого вне пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестные расстреляли автомобиль.

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Игорь Кириченко
Журналист

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