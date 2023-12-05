В Новосибирске водитель ВАЗ сбил годовалую девочку

Ребенок шел в сопровождении взрослого вне пешеходного перехода.

В Новосибирске во вторник, 5 декабря, около 12:10 в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21120», двигаясь по Звездной улице, сбил годовалую девочку, которая переходила проезжую часть справа налево в сопровождении взрослого вне пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестные расстреляли автомобиль.