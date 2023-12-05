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политика общество

Президент РФ поддержал предложение помиловать женщин-заключённых

Фото: freepik

Президент Владимир Владимирович Путин согласен помиловать всех женщин, которые совершили ненасильственные преступления, и у которых есть несовершеннолетние дети.

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила президента Владимира Путина помиловать женщин-заключённых. Она считает, что следует выпустить на свободу всех женщин, которые впервые оступились в жизни, а также, если по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения.

Президент РФ поддержал данную идею.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что женщину, укравшую более 900 тысяч у пенсионерки, будут судить в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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