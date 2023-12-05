С 1 декабря единое пособие назначают по новым правилам: доход будут считать по-другому

При начислении пособия семьям с детьми с декабря 2023 года отменяется ряд доходных статей при комплексной оценке нуждаемости. Подробности публикует портал «Сиб.фм».

Так называемое, «правило нулевого дохода» при учёте всех доходов семьи с детьми (имущество, вклады, зарплаты родителей и т.п.) претерпело ряд изменений. Они, по экспертным оценкам, облегчат оформление единого пособия на детей.

До настоящего момента при расчете дохода семьи учитывались не только зарплаты всех членов семьи, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, стипендии и гранты, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и ряд других доходов (не учитывался только маткапитал и доходы мобилизованных).

С первого декабря 2023 года правительство отменило ряд положений этих правил при вынесении решения положено семье единое детское пособие или нет. Так, уже не будут учитываться деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Другое изменение коснулось алиментов:

- если они назначены судом, то будут учитываться по объему фактически поступивших средств (Соцфонд запросит эту информацию у ФССП);

- если же алименты перечисляются без участия службы судебных приставов, то сумму получаемых алиментов можно указать самостоятельно.