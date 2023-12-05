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общество

Сеть центров онкологической помощи расширяется в Новосибирской области

Фото: freepik

В Новосибирске откроют новый центр амбулаторной помощи при раке.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в Новосибирской области будет расширена сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Планируется открыть 15 центров в регионе.

Работы подрядчика планируются завершить подготовку помещения под КТ до 10 декабря, а начать установку оборудования для МРТ до 20 декабря.

Также на этот год запланировано поступление нового высокотехнологичного оборудования для медицинского учреждения, включая компьютерные томографы и магнитно-резонансные томографы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским органом.

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Валерия Митрохина
Журналист

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