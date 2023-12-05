сегодня
05 декабря, 13:25
пробки
6/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 90.67 | eur 98.57
сегодня
05 декабря, 13:25
пробки
6/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 90.67 | eur 98.57
сегодня 12:24
общество

Сильный снег пойдет в Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске синоптики ожидают 6 декабря сильный снег

Как сообщает Гидрометцентр России, в Сибири ожидается сильная погодная аномалия на этой неделе.

По данным синоптиков, 6 декабря в Новосибирской области есть высокая вероятность сильного снега. 7-8 декабря температура за окном может опуститься до -21 градусов.

Помимо Новосибирска, аномальная погода придет в Алтайский край, в Иркутскую и Омскую области и в Хакасию.

Ранее сообщалось, что температура 6 декабря в Новосибирске может опуститься до -33 градусов.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

Читайте в