Сильный снег пойдет в Новосибирске

В Новосибирске синоптики ожидают 6 декабря сильный снег

Как сообщает Гидрометцентр России, в Сибири ожидается сильная погодная аномалия на этой неделе.

По данным синоптиков, 6 декабря в Новосибирской области есть высокая вероятность сильного снега. 7-8 декабря температура за окном может опуститься до -21 градусов.

Помимо Новосибирска, аномальная погода придет в Алтайский край, в Иркутскую и Омскую области и в Хакасию.

Ранее сообщалось, что температура 6 декабря в Новосибирске может опуститься до -33 градусов.