Следком начал проверку избиения дворника подростками в Новосибирске

По Новосибирской области организована доследственная проверка.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Новосибирской области начали доследственную проверку из-за видео, на котором подростки избивают мужчину.

«В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки избили дворника. В начало и конец видео с избиением вставили нацистские лозунги и изображения Адольфа Гитлера.