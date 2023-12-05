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общество

Следком начал проверку избиения дворника подростками в Новосибирске

Фото: Pexels.com

По Новосибирской области организована доследственная проверка.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Новосибирской области начали доследственную проверку из-за видео, на котором подростки избивают мужчину.

«В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки избили дворника. В начало и конец видео с избиением вставили нацистские лозунги и изображения Адольфа Гитлера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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