В Новосибирске подростки избили дворника

Видеозапись избиения опубликовали в сети.

Вчера, 4 декабря, в Новосибирске группа подростков напала на дворника. Об этом сообщает Mash Siberia.

Видеозапись инцидента опубликовали в Сети. В начало и конец видео вставили нацистские лозунги и изображения Адольфа Гитлера.

Подростки распылили баллончик в лицо мужчины, после чего забрали у него лопату и ударили ей же дворника. Пострадавший просил о помощи. Однако его положили на землю и продолжили избивать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выходцев из соседних республик судят за организацию незаконной миграции.