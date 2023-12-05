В Новосибирске выходцев из соседних республик судят за организацию незаконной миграции

В Заельцовском районном суде Новосибирска судят уроженцев Республики Узбекистан и Республики Беларусь, которые организовали поток незаконной миграции в Россию.

Турсунбой Ураимов из Узбекистана и Андрей Волосович из Беларуси сами недавно приехали в Новосибирск, но 18 апреля 2022 года решили наладить канал незаконной миграции. Так за четыре месяца они «легализовали» трёх иностранцев.

Ураимов вообще поставил на поток работу с мигрантами-нелегалами и занимался этим целых 2,5 года. Благодаря уроженцу Узбекистана незаконную прописку получили ещё 6 иностранцев.

Оперативники задержали выходцев из республик бывшего СНГ с поличным. Их обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору». За шесть дополнительных эпизодов Турсунбою Ураимову предъявили обвинение и по части 1 этой же уголовной статьи.

«В судебном заседании государственным обвинителем изложено предъявленное каждому из подсудимых обвинение, после чего Ураимов и Волосович заявили о согласии с обвинением»,

- сообщили в Заельцовском районном суде.

Рассматривать дело о незаконной миграции продолжат 21 декабря. В суде допросят свидетелей и фигурантов.

Напомним, в Новосибирске регулярно проходят рейды по выявлению мигрантов-нарушителей. Так, только с 13 по 17 ноября полицейские выявили 48 нелегальных гостей столицы Сибири.