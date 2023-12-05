В Новосибирске местные жители вспомнили уличные драки после сериала «Слово пацана»

Новый сериал «Слово пацана» вызвал у жителей Новосибирска ностальгию о бурной молодости.

Новосибирцы рассказали, что между правым и левым берегами города раньше существовал сильный конфликт, поэтому зачастую были драки «район на район». Помимо обычных кулачных боёв в ход шли цепи, палки и кастеты.

Один из жителей города рассказал о случае, когда парни даже перевернули милицейский автомобиль вместе с сидящими в нём сотрудниками.

Также сибиряки ностальгируют по моде прошлых лет — по фуфайкам с пришитым меховым воротником и надписью Adidas и Nike, сделанной по трафарету.

Жители Новосибирска также подметили, что в 80-х было намного больше драк по сравнению с нашим временем.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана».