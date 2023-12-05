В Новосибирске начали ходить новые троллейбусы от площади Маркса

Пока троллейбуса нет в расписании и на онлайн-картах.

С 4 декабря в Новосибирске заработал новый троллейбусный маршрут под номером 35. Он соединяет площадь Карла Маркса и Криводановский карьер.

В данный момент информация о расписании отсутствует в онлайн-картах. Однако предприятие «Горэлектротранспорт» сообщило, что интервал движения составит 30 минут. На маршруте уже функционируют четыре технические единицы.

Напомним, что с 1 сентября автобусный маршрут до Криводановского карьера отменили для избежания дублирования троллейбуса №29.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 48 млн рублей.