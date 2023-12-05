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Авто общество

В Новосибирске образовались 10-бальные пробки из-за снегопада

Фото: Pexels.com

Движение затруднено по Октябрьскому и Димитровскому мостам.

Вечером во вторник, 5 декабря, в Новосибирске наблюдаются серьезные трудности в движении автомобилей из-за образовавшихся пробок. По данным сервиса 2ГИС, интенсивность заторов составила 10 баллов.

Движение затруднено на Октябрьском и Димитровском мостах. На правом берегу пробки возникли на улицах Фабричная, Красный проспект, Орджоникидзе, Восход, Кирова, Бориса Богаткова и других. На левом берегу наблюдаются заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Станиславского, Хилокская, Петухова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о проблемах с дорожными камерами на Большевистской.

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Игорь Кириченко
Журналист

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