В Новосибирске образовались 10-бальные пробки из-за снегопада

Движение затруднено по Октябрьскому и Димитровскому мостам.

Вечером во вторник, 5 декабря, в Новосибирске наблюдаются серьезные трудности в движении автомобилей из-за образовавшихся пробок. По данным сервиса 2ГИС, интенсивность заторов составила 10 баллов.

Движение затруднено на Октябрьском и Димитровском мостах. На правом берегу пробки возникли на улицах Фабричная, Красный проспект, Орджоникидзе, Восход, Кирова, Бориса Богаткова и других. На левом берегу наблюдаются заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Станиславского, Хилокская, Петухова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о проблемах с дорожными камерами на Большевистской.