В Новосибирске рассказали о проблемах с дорожными камерами на Большевистской

На пересечении с улицей Днепрогэсовская поставили новый знак, разрешающий поворот налево с правой полосы.

Жители Новосибирска обнаружили проблемы с работой дорожных камер на Большевистской улице.

Недавно установили новый дорожный знак на пересечении с улицей Днепрогэсовская, разрешающий поворот налево с правой полосы. Несмотря на соблюдение водителями правил дорожного движения, появились сообщения о штрафах нескольким водителям.

Одна из местных жительниц рассказала, что камера фиксирует нарушения только на правой полосе. Хотя новый знак регулирует движение всего потока машин с улицы Днепрогэсовская. В соответствии с новыми правилами, водители, выезжающие оттуда по левой полосе, имеют право поворачивать только в сторону Первомайского района, в то время как водители с правой полосы могут двигаться в трех направлениях.

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