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общество

В Новосибирске от площади Маркса запустили новый троллейбусный маршрут

Фото: Правительство Новосибирской области

Новый троллейбус запустили в Новосибирске, но его пока нет в расписании.

В пресс-службе «Горэлектротранспорт» сообщили о том, что В Новосибирске, вчера, 4 декабря, уже начал работу новый троллейбус №35. Он следует от площади Карла Маркса до Криводановского карьера.

Сейчас маршрут пока не внесён в расписание и не отображаются на онлайн-картах.

Интервал троллейбусов будет около 30 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что правительство Новосибирской области завершило закупку 206 новых автобусов при помощи казначейского кредита в размере одного миллиарда рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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