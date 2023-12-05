В Новосибирске пропал 14-летний Богдан Никулин с черной сумкой

Подросток ушел из дома 4 декабря и до сих пор не вернулся.

В Кировском районе Новосибирска пропал 14-летний Богдан Никулин. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», подросток ушел на прогулку 4 декабря и до сих пор не вернулся домой.

Рост Юогдана — 150 сантиметров. У подростка худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Имеется особая примета — искривление переносицы.

В момент исчезновения он был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с бело-желтым принтом, красные ботинки с белыми вставками, а также носил черную шапку. У мальчика была с собой черная сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

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