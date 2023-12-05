В Новосибирске судят вспыльчивого сотрудника магазина, который посадил ребёнка в холодильник

Сотруднику, который посадил ребёнка в холодильник, грозит до 5 лет лишения свободы.

В августе прошлого года в Новосибирской области 9-летний ребёнок попросил сотрудника продуктового магазина убрать товар, у которого закончился срок годности. На что тот очень негативно и резко отреагировал. После чего сотрудник запер ребёнка в холодильном складском помещении.

Уголовное дело в отношении сотрудника магазина начали рассматривать по существу в Дзержинском районном суде. Сейчас за незаконное ограничение свободы несовершеннолетнего подсудимому могут грозить принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что в Дзержинском районе Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника магазина, который обвиняется в незаконном лишении свободы 9-летнего мальчика.