В Новосибирске ученые научились охлаждать мышей для разработки способов лечения

В Институте органической химии СО РАН успешно синтезирован препарат, способный вызывать эффект гипотермии — снижение температуры тела.

Ученые, проводившие испытания на мышах, отметили снижение двигательной активности вместе с понижением температуры. Это открытие предоставляет перспективы использования гипотермии в медицинских областях, таких как нейрохирургия, неврология, кардиохирургия, неонатология, реанимация и травматология.

Полученный результат может заменить текущие методы снижения температуры тела, такие как охлаждающие одеяла и жилеты, а также внедрение охлажденного физраствора через катетер. Гипотермия, вызываемая новым препаратом, способна замедлить метаболизм, что может быть эффективным при лечении кровопотери, кислородного голодания и травм.

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