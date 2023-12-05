В Новосибирской области ожидаются морозы до -41 градуса

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в конце этой недели в Новосибирской области ожидаются резкое похолодание и лютые морозы.

В среду, 6 декабря, в южных районах региона прогнозируется небольшое потепление до +1 градуса. Однако ночью температура может опуститься до -20 градусов. Днем ожидается от -7 до -12 градусов, местами до -18. Синоптики предвещают снег, иногда сильный. Также возможны метели. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/c, с порывами до 17 м/с.

В четверг, 7 декабря, ночью ожидается резкое похолодание до -20, -25, местами до -34 градусов. Днем сохранится холодная погода со значениями от -19 до -24 градусов, местами до -32. Прогнозируется снег и метели, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Самым холодным днем недели станет пятница, 8 декабря. Ночью ожидаются морозы до -30, -35, местами до -41 градуса. Днем температура воздуха составит от -27 до -32 градусов, местами до -38. Осадков не предвидится. Ветер — северо-западный со скоростью 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

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