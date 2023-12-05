В Новосибирской области с 10 декабря изменят расписание электричек

С 10 декабря в Новосибирской области вступит в силу новое расписание пригородных электричек.

Внесены изменения в маршруты, периодичность движения и продление некоторых маршрутов. Зимой по будням будет курсировать 127 маршрутов, по выходным – 106. Летом – 147 маршрутов в будни и 142 в выходные.

Также ускорили поезда №7141 (Новосибирск – Татарская) на 38 минут и №7142 (Татарская – Новосибирск) на 27 минут. Поездка от Новосибирска до Татарской теперь займет 5 часов 50 минут.

Появились дополнительные ежедневные электропоезда на участке Новосибирск — Чулымская. Также запущен ежедневный вечерний поезд №6320 Коченево — Новосибирск для сотрудников промышленно-логистического парка. Некоторые поезда теперь будут ездить ежедневно.

Также внесли изменения в маршруты поездов №6635 и №6636, которые будут курсировать от станции Новосибирск-Восточный до станции Ложок в выходные и до Иня-Восточная в будни.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о проблемах с дорожными камерами на Большевистской.